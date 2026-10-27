Standard Chartered Aktie

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WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Chartered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Standard Chartered wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,566 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 GBP je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,63 Milliarden USD betragen, verglichen mit 7,53 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 1,48 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 22,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,65 Milliarden GBP generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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