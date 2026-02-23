Standard Chartered Aktie

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Standard Chartered wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,379 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,160 GBP je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 4,88 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,91 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,11 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 20,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 32,98 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

