Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Standard Chartered wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,379 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,160 GBP je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 4,88 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,91 Milliarden GBP erzielt wurde.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,11 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 20,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 32,98 Milliarden GBP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
07:01
|Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Standard Chartered plc
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|20,60
|-0,96%