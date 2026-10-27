Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Standard Chartered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,16 Prozent auf 5,63 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 22,53 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 40,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at