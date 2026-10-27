Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHQ8 / ISIN: US8532541005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Standard Chartered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,16 Prozent auf 5,63 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 22,53 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 40,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs 53,52 2,27% Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften kaum verändert in den Handel einsteigen. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen