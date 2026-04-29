Standard Chartered Aktie

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WKN DE: A2QHQ8 / ISIN: US8532541005

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Chartered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Standard Chartered präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 46,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,36 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,58 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 21,95 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 40,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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