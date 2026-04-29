Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Standard Chartered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Standard Chartered stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,577 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,450 GBP je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,58 Milliarden USD betragen, verglichen mit 8,19 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie, gegenüber 1,48 GBP je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 21,93 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,65 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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