Standard Motor Products Aktie

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WKN: 855022 / ISIN: US8536661056

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Motor Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Standard Motor Products präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,41 USD aus. Im letzten Jahr hatte Standard Motor Products einen Verlust von -0,190 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 515,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Standard Motor Products einen Umsatz von 498,8 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,24 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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