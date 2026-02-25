Ausblick: Standard Motor Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Standard Motor Products wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,493 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Standard Motor Products -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,40 Prozent auf 385,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 USD, gegenüber 1,24 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at