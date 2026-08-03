Ausblick: Standard Motor Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Standard Motor Products wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,13 USD je Aktie erzielt worden waren.

Standard Motor Products soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 511,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at