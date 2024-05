Ausblick: Standard Supply AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Standard Supply AS Registered wird am 16.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,011 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Standard Supply AS Registered -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Standard Supply AS Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 98,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 80,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,9 Millionen USD, gegenüber 416,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at