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WKN DE: A40QK7 / ISIN: US85423L1035

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: StandardAero legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

StandardAero wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,377 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei StandardAero noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,56 Milliarden USD – ein Plus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem StandardAero 1,50 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,45 Milliarden USD, gegenüber 6,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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