Ausblick: StandardAero öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

StandardAero wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,321 USD aus. Im letzten Jahr hatte StandardAero einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,15 Prozent auf 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte StandardAero noch 1,53 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 6,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at