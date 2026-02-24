Ausblick: StandardAero zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

StandardAero stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,242 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll StandardAero in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,835 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,03 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,24 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at