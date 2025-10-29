Standex International CorpShs Aktie
Ausblick: Standex International gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Standex International lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 216,0 Millionen USD – ein Plus von 26,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standex International 170,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,64 USD im Vergleich zu 4,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 896,5 Millionen USD, gegenüber 790,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
