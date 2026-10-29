Standex International CorpShs Aktie

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WKN: 856956 / ISIN: US8542311076

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Standex International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Standex International stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Standex International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Standex International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 229,7 Millionen USD im Vergleich zu 217,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,67 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 953,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 891,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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