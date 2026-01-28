Standex International CorpShs Aktie

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Standex International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Standex International wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Standex International 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 219,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Standex International 189,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,85 USD, gegenüber 4,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 902,9 Millionen USD im Vergleich zu 790,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

