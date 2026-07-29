Ausblick: Standex International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Standex International stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,32 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,62 Prozent erhöht. Damals waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 226,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 222,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,64 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 889,9 Millionen USD, gegenüber 790,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at