Standex International CorpShs Aktie

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WKN: 856956 / ISIN: US8542311076

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Standex International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Standex International wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,22 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 22,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,81 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Standex International 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 225,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Standex International 207,8 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,72 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 893,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 790,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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