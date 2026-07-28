Ausblick: Stanley Black Decker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stanley Black Decker wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Stanley Black Decker nach den Prognosen von 11 Analysten 3,97 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,95 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,37 USD, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 15,14 Milliarden USD im Vergleich zu 15,13 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at