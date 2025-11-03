Ausblick: Stanley Black Decker präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stanley Black Decker äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stanley Black Decker in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at