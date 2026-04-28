Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Stanley Black Decker stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stanley Black Decker wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,591 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,600 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,74 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,75 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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