Ausblick: Stanley Electric legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stanley Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 12,10 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Stanley Electric einen Gewinn von 16,09 JPY je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 109,98 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 93,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 169,80 JPY im Vergleich zu 162,32 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 478,10 Milliarden JPY, gegenüber 437,79 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at