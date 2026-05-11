Stanley Electric Aktie

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WKN: 854313 / ISIN: JP3399400005

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Stanley Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stanley Electric wird am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 73,98 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,52 Prozent verringert. Damals waren 85,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Stanley Electric soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 128,11 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 249,87 JPY je Aktie, gegenüber 205,73 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 509,54 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 509,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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