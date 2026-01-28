Stanley Electric Aktie

Stanley Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854313 / ISIN: JP3399400005

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Stanley Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stanley Electric veröffentlicht am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 65,21 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 48,97 JPY je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,59 Prozent auf 127,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 238,15 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 205,73 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 506,22 Milliarden JPY, gegenüber 509,57 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

