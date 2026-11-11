Stantec Aktie
WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stantec gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stantec wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,78 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stantec 1,32 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden CAD gegenüber 2,14 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,20 CAD je Aktie, gegenüber 4,20 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,08 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 8,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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