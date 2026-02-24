Ausblick: Stantec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stantec wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 CAD erwirtschaftet worden.

Stantec soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 16,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,27 CAD, gegenüber 3,17 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 6,50 Milliarden CAD im Vergleich zu 7,50 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at