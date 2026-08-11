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WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Stantec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stantec wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 CAD erwirtschaftet worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,18 CAD, gegenüber 4,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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