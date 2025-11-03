Ausblick: Star Cement gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Star Cement wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,37 INR aus. Im letzten Jahr hatte Star Cement einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,56 Prozent auf 7,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,15 INR, gegenüber 4,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 37,01 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,96 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at