Star Cement Aktie

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WKN DE: A2H7WQ / ISIN: INE460H01021

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21.05.2026 07:01:06

Ausblick: Star Cement stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Star Cement gibt am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,27 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,05 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,96 Prozent auf 11,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,76 INR, gegenüber 4,18 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 37,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,96 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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