WKN DE: A2H7WQ / ISIN: INE460H01021

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Star Cement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Star Cement wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,37 INR. Dies würde einem Zuwachs von 522,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Star Cement 0,220 INR je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,19 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,58 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,06 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,18 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 36,89 Milliarden INR, gegenüber 29,96 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

