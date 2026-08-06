Star Cement Aktie
WKN DE: A2H7WQ / ISIN: INE460H01021
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Star Cement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Star Cement wird am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,85 INR. Dies würde einer Verringerung von 24,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Star Cement 2,44 INR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Star Cement in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,28 INR je Aktie, gegenüber 9,73 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 41,82 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 37,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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