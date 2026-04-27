Star Health And Allied Insurance Company Aktie
WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Star Health And Allied Insurance Company lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Star Health And Allied Insurance Company ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 50,55 Prozent auf 60,02 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
22 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,83 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11,01 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 185,91 Milliarden INR, gegenüber 161,12 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)