Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Star Health And Allied Insurance Company lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Star Health And Allied Insurance Company ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 50,55 Prozent auf 60,02 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

22 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,83 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11,01 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 185,91 Milliarden INR, gegenüber 161,12 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at