Star Health And Allied Insurance Company Aktie
WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Star Health And Allied Insurance Company wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,47 INR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,16 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Star Health And Allied Insurance Company für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,46 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,82 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 9,47 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 216,48 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 178,33 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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