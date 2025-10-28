Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 INR aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,90 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Star Health And Allied Insurance Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,29 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 43,85 Milliarden INR im Vergleich zu 33,66 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,42 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,01 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 185,95 Milliarden INR, gegenüber 161,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at