WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Star Health And Allied Insurance Company stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 INR gegenüber 3,66 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 45,41 Milliarden INR – ein Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Star Health And Allied Insurance Company 41,47 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,19 INR je Aktie, gegenüber 11,01 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 186,36 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 161,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

Analysen zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

Aktien in diesem Artikel

Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S 430,15 -1,16% Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

