Ausblick: Starbreeze (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Starbreeze (B) wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,021 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,020 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 51,29 Prozent auf 33,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,040 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 153,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 221,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at