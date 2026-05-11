Starbreeze AB Aktie
WKN DE: A114UR / ISIN: SE0005992831
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Starbreeze (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Starbreeze (B) wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,021 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,020 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 51,29 Prozent auf 33,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,040 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 153,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 221,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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