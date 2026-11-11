Starbreeze AB Aktie
WKN DE: A114UR / ISIN: SE0005992831
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Starbreeze (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Starbreeze (B) lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,014 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,22 Prozent erhöht. Damals waren -0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 31,1 Millionen SEK gegenüber 58,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 46,76 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,077 SEK, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 116,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 221,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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