Ausblick: Stardust Power präsentiert Quartalsergebnisse

Stardust Power wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,320 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at