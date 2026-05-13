Stardust Power Aktie
WKN DE: A41H07 / ISIN: US8549362007
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Stardust Power präsentiert Quartalsergebnisse
Stardust Power wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,320 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Stardust Power Inc Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Stardust Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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