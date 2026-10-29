StarPower Semiconductor Aktie
WKN DE: A2QLUF / ISIN: CNE100003RN6
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: StarPower Semiconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
StarPower Semiconductor gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,358 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 CNY erwirtschaftet worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,17 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY, gegenüber 1,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,47 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,00 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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