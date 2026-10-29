Ausblick: StarPower Semiconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

StarPower Semiconductor gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,358 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 CNY erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,17 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY, gegenüber 1,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,47 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,00 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net