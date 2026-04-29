Ausblick: StarPower Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

StarPower Semiconductor wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass StarPower Semiconductor für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,097 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,79 Prozent auf 1,02 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 CNY im Vergleich zu 2,12 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 4,08 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,38 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at