Ausblick: START TODAY präsentiert Quartalsergebnisse

START TODAY stellt am 31.10.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 33,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 30,37 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 44,78 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 141,81 JPY je Aktie, gegenüber 131,83 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 197,98 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 183,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at