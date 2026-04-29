Ausblick: START TODAY zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

START TODAY stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 12,33 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem START TODAY 10,55 JPY je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll START TODAY nach den Prognosen von 6 Analysten 56,48 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,06 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,56 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 50,90 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 228,62 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 213,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at