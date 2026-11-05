Starwood Property Trust Aktie
WKN DE: A0N9JF / ISIN: US85571B1052
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Starwood Property Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Starwood Property Trust wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,272 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 531,8 Millionen USD gegenüber 489,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD aus. Im Vorjahr waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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