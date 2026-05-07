Starwood Property Trust Aktie
WKN DE: A0N9JF / ISIN: US85571B1052
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Starwood Property Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Starwood Property Trust gibt am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,424 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 18,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 496,3 Millionen USD gegenüber 418,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,06 Milliarden USD im Vergleich zu 1,88 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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