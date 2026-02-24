Starwood Property Trust Aktie
WKN DE: A0N9JF / ISIN: US85571B1052
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Starwood Property Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Starwood Property Trust wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,413 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 448,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 503,2 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,88 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
