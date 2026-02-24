Starwood Property Trust Aktie

Starwood Property Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9JF / ISIN: US85571B1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Starwood Property Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Starwood Property Trust wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,413 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 448,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 503,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,88 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Starwood Property Trust Inc Shs of Benef Interest

mehr Nachrichten