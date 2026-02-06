State Bank of India Aktie

State Bank of India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12FAE / ISIN: INE062A01020

06.02.2026 07:01:06

Ausblick: State Bank of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

State Bank of India gibt am 07.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 18,98 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 21,12 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 595,49 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 64,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.678,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 81,71 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 86,91 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 40 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.457,67 Milliarden INR, gegenüber 6.581,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

State Bank of India 1 066,40 -0,65% State Bank of India

