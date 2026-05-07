Ausblick: State Bank of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

State Bank of India wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 20,26 INR je Aktie gegenüber 21,96 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 664,02 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.795,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 42 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 86,15 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 86,91 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.485,02 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 6.581,80 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at