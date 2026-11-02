State Bank of India Aktie

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WKN DE: A12FAE / ISIN: INE062A01020

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: State Bank of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

State Bank of India wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 22,81 INR je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 668,85 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 61,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.758,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

41 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 94,67 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 91,16 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.721,02 Milliarden INR, gegenüber 7.164,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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