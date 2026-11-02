Ausblick: State Bank of India präsentiert Quartalsergebnisse

State Bank of India wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,93 Milliarden USD gegenüber 20,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 65,60 Prozent.

40 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,91 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 10,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 28,52 Milliarden USD, gegenüber 81,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net