State Bank of India Aktie
WKN: 903136 / ISIN: US8565522039
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: State Bank of India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
State Bank of India wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,18 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte State Bank of India ein EPS von 2,54 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll State Bank of India in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,14 Milliarden USD im Vergleich zu 20,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 41 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,37 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 38 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,16 Milliarden USD, gegenüber 77,85 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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