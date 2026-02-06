State Bank of India Aktie
WKN: 903136 / ISIN: US8565522039
|
06.02.2026 07:01:06
Ausblick: State Bank of India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
State Bank of India lädt am 07.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll State Bank of India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 66,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 6,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 19,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,60 Milliarden USD, gegenüber 77,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Bank of India
|
06.02.26
|Ausblick: State Bank of India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: State Bank of India legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: State Bank of India zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu State Bank of India
Aktien in diesem Artikel
|State Bank of India
|102,00
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.