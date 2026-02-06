State Bank of India Aktie

WKN: 903136 / ISIN: US8565522039

06.02.2026 07:01:06

Ausblick: State Bank of India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

State Bank of India lädt am 07.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll State Bank of India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 66,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 6,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 19,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,60 Milliarden USD, gegenüber 77,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

